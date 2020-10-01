Москва, 1 октября, 2020, 23:39 — ИА Регнум. Заявление директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василия Шпака по поводу обнаруженных его ведомством иностранных утюгов с функцией прослушивания вызвало спор между пользователями интернета. Своими мнениями граждане поделились в комментариях 1 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Утюг

Данная новость породила большое количество юмористических комментариев. Некоторые пользователи предположили, чтобы мог услышать утюг в доме среднестатистической семьи.

«Представляю полученные данные: Валера! Опять нажрался! Выкинь мусор! Егорка бегом за уроки! И все в этом духе», — шутит Серж В.

Другие задумались о том, каким образом производится запись и передача информации через утюг. Людей смутил тот факт, что в устройстве нашли микрофон, но не то, через что можно отправить запись.

«Ну и что он него толку? Записывать на что и куда передавать? Чем? Или он через розетку прямо звук передаёт куда надо?», — задаётся вопросами пользователь Alex frei.

Часть людей призвала не иронизировать над новостью слишком сильно, а задуматься о том, что помимо утюгов в домах жителей России уже давно стоят умные телевизоры и чайники с функцией вай-фай, на которые можно воздействовать удалённо.

«Смех смехом, но когда внедрят «умный дом» и сеть 5g утюги станут одними из передатчиков информации. Кому это понадобится? Да тем же рекламным агентствам, которые будут знать что вы обсуждаете и выявлять, например, какое у вас средство для мытья посуды или какого цвета вы предпочитаете белье. А затем вся информация будет аккумулироваться и исходя из этого вам будут поступать рекламные предложения. Т. е. кто считает, что это технически невозможно, задумайтесь, еще совсем недавно считали, что невозможно сделать самолеты, летающие быстрее скорости звука и ведь создали», — написал пользователь Михаил.

Более того, часть граждан указало на наличие видеокамер в компьютерах и смартфонах. Люди указали, что данные устройства намного чаще находятся рядом с человеком.

«А эта штучка кверху… В телевизорах и компах уже давно встраивают камеры и при выходе на вай-фай фри идёт сброс инфы — статистика и может даже видео», — пишет пользователь под псевдонимом «Марк Шейдер «Д».

Нашлись и те, кто посчитал возникновение в СМИ подобной информации, как способ воздействовать на население с целью склонить его покупать отечественную продукцию.

«Это они к тому, чтобы запретить импортную технику в России. А на свое производство цену накрутить. С утилизационным сбором», — поделился мнением Андрей.

Напомним, 1 октября директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак заявил, что его ведомство обнаружило в России иностранные утюги с функцией прослушивания.