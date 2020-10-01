Салехард, 1 октября, 2020, 23:10 — ИА Регнум. Участница полуфинала «Арктика» конкурса «Мастера гостеприимства» из Краснодара запустила проект «одного окна» для компаний сферы туризма. Как ранее сообщало ИА РЕ, всего на полуфинал «Арктика» конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) съехались 39 конкурсантов из 11 регионов России.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Юлия Григорьян

Краснодарский край в полуфинале представляет Юлия Григорьян, которая подала на конкурс образовательный проект для крупного, среднего и малого бизнеса в сфере туризма. Идея проекта — в создании единой платформы для решения вопросов теории и практики ведения туристического бизнеса.

«Собственники, инвесторы, топ-менеджмент, управленческий персонал могут получить всю правовую и маркетинговую информацию. Сейчас информация, которая помогала бы вести бизнес, очень разрознена», — поясняет участница конкурса.

Юлия Григорьян начала свой проект 1,5 года назад. Среди пользователей — отели, как маленькие гостиницы, так и крупный номерной фонд, объекты сферы питания и другие компании, задействованные в туристическом бизнесе. «В основном наши клиенты — это собственники бизнеса, которые хотят нажать одну кнопку и получить всю информацию, какие и в каких случаях им понадобятся документы, например, как правильно оформить необходимые бумаги для проверяющих органов, что нужно для ведения управленческой отчетности и так далее. И все это в одном месте», — поясняет автор проекта.

Юлия Григорьян настроена на победу. Но она также готова поделиться опытом создания такой платформы со всеми участниками полуфинала: «Я считаю, что миссия эксперта — не ловить рыбу, а научить, как сделать удочку. Наш проект заслуживает масштабирования на всю Россию. Он удобен и будет востребован. Даже если сейчас мы не получим номинацию, участники конкурса и жюри увидят его».

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