Салехард, 1 октября, 2020, 23:04 — ИА Регнум. 39 конкурсантов из 11 регионов России собрались на полуфинале «Арктика» конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, проходящем в Салехарде, административном центре ЯНАО с 1 октября 2020 года.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Петр Головин

Тюменская область представлена 3 участниками, один из них — Петр Головин, который приехал на конкурс с проектом создания туристического бизнес-кластера в деловом центре города Тюмени. «Мы предлагаем создание бизнес-кластера, в который войдут все участники сферы гостеприимства. Это отели и другие объекты размещения гостей, точки питания, технопарки, организации, которые могут предоставлять возможности для проведения конгрессов, форумов и других мероприятий», — рассказал участник конкурса.

Как поясняет Петр Головин, в рамках проекта предлагается создать единую систему сертификации, чтобы все участники такого кластера работали вместе, а это, как показывает практика, дает положительные результаты.

«Тем самым мы получаем стабильный прирост бизнес-туризма в город, а все участники бизнес-кластера получают высокую загрузку и, соответственно, высокие показатели по предоставляемым услугам», — поясняет конкурсант.

По замыслу автора проекта, люди, приезжающие в Тюмень с целью делового туризма, сразу в одном месте смогут получить всю информацию о предлагающихся услугах в данной локации по приемлемым ценам.

Работа по реализации проекта уже ведется: есть договоренности с образовательными учреждениями города, которые готовят специалистов в сфере гостеприимства, с тюменским технопарком и выставочным центром.

«Узнав о конкурсе «Мастера гостеприимства», мы решили поучаствовать, чтобы, в том числе, поделиться нашим опытом с представителями других регионов, возможно, они у себя тоже захотят реализовать подобный проект», — говорит Петр Головин.

Как подчеркивает автор идеи, развитие делового туризма в России сегодня становится актуальным трендом: «Доля делового туризма в США составляет 80−90 процентов, в Москве и Санкт-Петербурге эта цифра колеблется в районе 60−70 процентов, в Тюмени и других городах того же масштаба — 50−60 процентов, есть перспектива роста. В федеральных программах развития туризма отмечается важность развития делового туризма, упор делается и на это направление в том числе».

Петр Головин отмечает, что для него важна не только победа: «Хотелось бы, конечно, победить в конкурсе, но нам не менее важна обратная связь по нашему проекту от участников, от экспертов — удобен ли он, что стоит доработать и как можно развивать этот проект в других регионах».

«Изначально география очных мероприятий «Мастеров гостеприимства» задумывалась таким образом, чтобы охватить самый широкий спектр проектов и направлений туризма, от пляжного до делового, от этнического и культурно-познавательного до экстремального, — рассказывает о конкурсе руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, — За время реализации проекта команда «Мастеров гостеприимства» с решениями самых разнообразных кейсов и экспертными выступлениями наставников побывала от южных широт Черноморского побережья до арктической зоны полярного круга. География участников и широта тематик конкурсных проектов очередной раз доказывает, что в России нет «не туристических» регионов. В каждом из субъектов есть что показать и чем удивить гостей. Такой разнообразный набор территорий — центров проведения полуфиналов — позволяет собрать интересную палитру проектных инициатив и поделиться опытом развития туризма в абсолютно разных условиях. Мы благодарны руководству регионов, которые вместе с командой конкурса «Мастера гостеприимства» взялись за реализацию этого амбициозного проекта. Уверен, что в ближайшие дни гости Ямала точно узнают, что такое настоящее «северное гостеприимство», а участники полуфинала «Арктика» представят интересные авторские проекты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на конкурс поступило 21 095 заявок. В полуфинал вышли участники, показавшие наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма. В полуфинале «Арктика» участвуют конкурсанты из 11 регионов, самый многочисленный — ЯНАО, это 23 человека. Из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа приехало по 3 участника, Тверскую область и Ненецкий автономный округ представляет по 2 конкурсанта, из Краснодарского края, Республики Карелия, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Омской областей на конкурс приехало по 1 участнику. Традиционно среди участников больше представительниц прекрасного пола: 62 процента женщин и 38 процентов мужчин. По итогам всех 9 полуфиналов 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания и только 50 получат звание «Мастер гостеприимства».

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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