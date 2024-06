Канберра, 1 октября, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Жена Хью ДжекманаДеборра-Ли Фернесс заявила, что она устала читать в СМИ о том, что её муж является гомосексуалистом. Об этом 1 октября сообщил портал We Got This Covered.

Dick Thomas Johnson Хью Джекман

«Я вижу эти журналы, и они такие подлые… Надеюсь, люди понимают, что все это выдумано», — сказала Фернесс, отметив, что её мужа называют гомосексуалистом много лет, и что она сама столкнулась с подобным явлением после того, как снялась в фильме 1988 года «Позор».

"Они были шокированы, когда я вышла замуж, — добавила актриса, — это просто неправильно. Это как если бы кто-то сказал Элтону Джону: «О, он натурал». Я уверена, он бы разозлился!».

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс сыграли свадьбу в 1996 году. Актриса и продюсер кроме «Позора» снялась в таких фильмах, как «Джиндабайн» и «Последний из лучших». Она также выступила в качестве актёра озвучки в фильме Зака Снайдера «Легенды ночных стражей».