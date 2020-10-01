Севастополь, 1 октября, 2020, 22:33 — ИА Регнум. Специалисты Минобороны РФ завершили комплексную реставрацию штаба Черноморского флота в Севастополе, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Здание штаба Черноморского флота в Севастополе

Военные строители полностью восстановили изначальный облик главного фасада, а также восстановили исторические интерьеры. Кроме того, штаб оснастили новейшими системами жизнеобеспечения и военного управления. Готовность объекта к эксплуатации проверил в ходе рабочей поездки заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Обновленный штаб находится на месте построенного в 1900 и разрушенного во время Великой Отечественной войны здания дворца командующего Черноморским флотом. Новое здание штаба флота было возведено в 1958 году и до 2020 года не реставрировалось.