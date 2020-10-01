Москва, 1 октября, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Скончался руководитель канцелярии президента России Александр Голублев, занимавший должность с апреля 2014 года. Как сообщает 1 октября пресс-служба Кремля, Владимир Путин выразил соболезнования семье сотрудника в связи с его кончиной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

«Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком», — говорится в телеграмме главы государства.

Путин отметил, что Голублев имел «заслуженный авторитет», а его профессиональные и личные качества «неизменно были востребованы на самых ответственных направлениях государственной службы».

«Светлая память об Александре Михайловиче Голублеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег», — отметил президент.