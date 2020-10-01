Ярославль, 1 октября, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова переводит студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГТРК «Ярославия».

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По данным телекомпании дистанционное обучение начнется с понедельника 5 октября и продлится две недели. По ходу учебного года на дистант уже переходила одна из учебных групп. Это случилось после того, как у студента ЯрГУ была подтверждена коронавирусная инфекция.

Другие крупные вузы Ярославля о дистанционном обучении не объявляли. Во всех университетах действует масочный режим, а на входах в здания измеряют температуру