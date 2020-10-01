Севастополь, 1 октября, 2020, 22:20 — ИА Регнум. Военные строители Минобороны России завершили возведение 4-х жилых домов в Севастополе, предназначенных для служащих Черноморского флота, об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

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В настоящее время на территории комплекса завершаются работы по внутренней отделке, прокладке сетей и благоустройству. Во всех квартирах будет выполнена чистовая отделка установлена сантехника и кухонное оборудование. Четыре новых дома планируется заселить в ноябре текущего года. Всего в новом микрорайоне для военнослужащих запланированы к постройке 12 жилых домов.

Развитие военной и социальной инфраструктуры в Крыму в ходе рабочей поездки проверил заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он высоко оценил качество выполненных работ.