Брюссель, 1 октября, 2020, 22:20 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз прекратить переговоры о вступлении и ввести санкции против Турции, 1 октября сообщает агентство Reuters.

Dragan Tatic Себастиан Курц

Курц заявил на саммите в Брюсселе, что ЕС должен ответить агрессивные действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении Греции и Кипра.

«Нужна жесткая реакция на действия Турции. Европейский Союз должен наконец установить красную черту для президента Эрдогана» , — заявил Курц.

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