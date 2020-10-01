Нью-Йорк, США, 1 октября, 2020, 22:02 — ИА Регнум. Выступление по видеосвязи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН на тему ситуации в Персидском заливе может состояться 20 октября.

Mid.ru Сергей Лавров

Об этом сообщил журналистам сегодня, 1 октября, российский постпред при ООН Василий Небензя. По словам российского дипломата, если бы не карантин в Нью-Йорке из-за коронавируса, глава МИД РФ приехал бы лично.

Напомним, 20 октября в СБ ООН состоится обсуждение ситуации в Персидском заливе при участии генсека ООН Антониу Гутерреша. Также на этом заседании выступят представители стран региона.