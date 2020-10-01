Вашингтон, 1 октября, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Штаб кандидата в президенты от демократов Джо Байдена сообщил, что собрал более 31 млн добровольных пожертвований после дебатов с президентом США Дональдом Трампом, 1 октября передает CNN.

DonkeyHotey Джозеф Байден. Карикатура

Дебаты Трампа и Байдена проходили 29 сентября в Огайо. После дебатов Трамп заявил о своей безоговорочной победе над противником, которого окрестил «Сонным Джо».

Байден после дебатов жаловался на «нападки» Трампа и призвал Комиссию по президентским дебатам изменить правила следующей встречи, чтобы он смог «отвечать на вопросы без помех».

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