Генсек НАТО сообщил о «механизме разрешения конфликта» Греции и Турции
Брюссель, 1 октября, 2020, 21:09 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Греция и Турция достигли прогресса предварительных переговоров по Восточному Средиземноморью, 1 октября сообщает агентство Reuters.
Håkan Dahlström
Йенс Столтенберг
«Я приветствую создание военного механизма разрешения конфликта, что достигнуто благодаря конструктивному взаимодействию Греции и Турции», — заявил Столтенберг.
Столтенберг отметил, что «механизм безопасности», принятый под эгидой НАТО, позволит добиться прогресса на переговорах «по разрешению основного спора» между Грецией и Турцией.
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