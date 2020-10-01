Брюссель, 1 октября, 2020, 21:09 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Греция и Турция достигли прогресса предварительных переговоров по Восточному Средиземноморью, 1 октября сообщает агентство Reuters.

Håkan Dahlström Йенс Столтенберг

«Я приветствую создание военного механизма разрешения конфликта, что достигнуто благодаря конструктивному взаимодействию Греции и Турции» , — заявил Столтенберг.

Столтенберг отметил, что «механизм безопасности», принятый под эгидой НАТО, позволит добиться прогресса на переговорах «по разрешению основного спора» между Грецией и Турцией.

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