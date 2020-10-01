Киев, 1 октября, 2020, 20:48 — ИА Регнум. Украинский телеканал «Наш» заявляет, что провел опрос зрителей на тему, заслуживает ли президент России Владимир Путин присуждения Нобелевской премии мира.

Kremlin.ru Владимир Путин

Соответствующая тема обсуждается в украинском медиапространстве сегодня, 1 октября, при этом точная дата проведения опроса неизвестна.

Украинские СМИ распространяют скрин-шот, на котором видно, что 76% опрошенных проголосовали утвердительно.

Ряд экспертов из «патриотического» лагеря уже призвали власти Украины отреагировать соответствующим образом — то есть оперативно лишить телеканал лицензии на вещание.

Телеканал «Наш» принадлежит украинскому политику из Харькова, депутату Рады предыдущего созыва Евгению Мураеву. Представители телеканала ситуацию с опросом по состоянию на вечер 1 октября еще не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября стало известно, что Владимира Путина выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если в итоге Путин получит премию — это хорошо, «не получит — тоже ничего страшного».