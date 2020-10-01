Москва, 1 октября, 2020, 20:43 — ИА Регнум. Рекомендации московским компаниям по переводу сотрудников в режим удалённой работы за неделю не дали никакого результата. Об этом сообщил 1 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Mos.ru Сергей Собянин

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"После того как было рекомендовано переводить граждан на удалённую работу, к сожалению, никакого эффекта эти рекомендации практически не дали», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр отметил, что это видно по количеству пассажиров в метрополитене и по девятибалльным пробкам на столичных дорогах.

«Ситуация сегодня на грани, она критична, и если мы не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жёсткие меры», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Сергей Собянин призвал крупные столичные компании по возможности вернуть удалённый режим работы для сотрудников на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В мэрии сообщили, что соответствующие письма были направлены руководителям более чем пяти тысяч компаний.