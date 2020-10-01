Брюссель, 1 октября, 2020, 20:23 — ИА Регнум. Совет Евросоюза ввёл санкции в отношении двух граждан России и четырёх российских компаний, принимавшие участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Соответствующее решение опубликовано 1 октября в официальном журнале ЕС.

ИА REGNUM Крымский мост

В распространённом заявлении отмечается, строительство моста через Керченский пролив и прокладка железнодорожных путей по нему, соединивших транспортную инфраструктуру полуострова с материковой частью России, позволили «консолидировать контроль над нелегально аннексированными Крымом и Севастополем, продолжив их изоляцию от Украины».

«В связи с этим Совет ЕС считает необходимым внести четыре компании и двух граждан в санкционный список за их роль в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом», — говорится в документе.

Согласно сообщению, под санкции попали компания-проектировщик «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания. Также в чёрный список ЕС внесены заместитель директора компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин и генеральный директор АО ТК «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.

Всем фигурантам списка запрещён въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских банках, в случае обнаружения таковых, будут заморожены. Компаниям Евросоюза также запрещено вести бизнес с данными физическими и юридическими лицами.