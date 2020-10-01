Степанакерт, 1 октября, 2020, 20:21 — ИА Регнум. С начала последнего обострения конфликта азербайджанские военные потеряли в Карабахе более тысячи человек убитыми и 2,7 тыс ранеными, сообщает 1 октября Информационный центр Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Mod.gov.az ВВС Азербайджана

Уточняется, что речь идёт о потерях армии Азербайджана, понесённых с 27 сентября до 1 октября.

По утверждению Центра, ВС Азербайджана потеряли убитыми 1280 военнослужащих, ранения получили 2700 солдат и офицеров, сбито 90 беспилотных летательных аппаратов, четыре самолёта и 12 вертолетов, подбито и уничтожено 181 танк и бронемашина, три тяжелые самоходные огнеметные системы «ТОС», две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».

Напомним, за несколько дней интенсивных боев в Нагорном Карабахе линия противостояния практически не изменилась. Стороны активно применяют тяжелое вооружение и несут потери.