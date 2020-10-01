Подгорица, 1 октября, 2020, 19:48 — ИА Регнум. Посол Хорватии в Черногории Веселко Грубишич, который 1 октября встретился с председателем гражданского движения УРА Дританом Абазовичем, заявил, что, будучи членом ЕС и НАТО, Хорватия является надежным партнером Черногории на ее пути всеобъемлющих реформ и европейской интеграции. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Ura.org.me Дритан Абазович (в центре)

Абазович же выразил благодарность Республике Хорватия за всяческую помощь и поддержку, которую эта страна постоянно оказывает на евроатлантическом пути Черногории. Именно благодаря Хорватии, по его словам, Черногория станет первой из следующих членов ЕС.

«Как вы знаете, УРА твердо привержена концепции европейского, гражданского и экологического развития Республики Черногория. Эти цели по-прежнему остаются нашими стратегическими задачами и обязательствами. На этих выборах граждане Черногории выразили своё четкое желание перемен в сфере политики. Мы наконец-то прошли главное испытание демократии — легитимная смена власти. В будущем нам нужно сохранить преемственность власти, провести структурные реформы и укрепить институты, чтобы стать первым следующим членом ЕС», — отметил Абазович.