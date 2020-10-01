Лондон, 1 октября, 2020, 19:42 — ИА Регнум. Мировой рынок нефти среагировал на «вторую волну» пандемии коронавирусной инфекции, и перспективы нефтяных цен выглядят неблагополучными, 1 октября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Стало очевидно, что вирус не локализован. Уровень заражения растет, число погибших в мире превысило отметку в миллион, мир снова стал мрачным» , — считает аналитик PVM Oil Тамас Варга.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 1 октября котировки нефти Brent подешевели до $40 за баррель, котировки нефти WTI опустились в цене ниже $38 за баррель.

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