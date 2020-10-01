Москва, 1 октября, 2020, 19:42 — ИА Регнум. Специалистов ОЗХО пригласили в Россию для совместной работы по «делу Навального», сообщили 1 октября в пресс-службе МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, руководству технического секретариата ОЗХО «1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 сентября, германский федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия очень полагается на результаты ОЗХО, которая исследует биоматериалы российского блогера Алексея Навального, якобы отравленного боевым отравляющим веществом.