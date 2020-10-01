Красногорск, 1 октября, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рекомендовал директорам школ в регионе установить каникулы на период с 5 по 11 октября. Соответствующий документ обнародовала 1 октября пресс-служба правительства Подмосковья.

ИА REGNUM

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"Рекомендовать руководителям образовательных организаций, предоставляющих на территории Московской области начальное общее, основное общее, среднее общее образование, установить с 5 октября по 11 октября включительно каникулы для обучающихся», — говорится в постановлении губернатора.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении увеличить продолжительность осенних каникул в столичных школах до двух недель с целью снижения числа новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, московские школьники уйдут на каникулы на период с 5 по 18 октября.