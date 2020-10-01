Минск, 1 октября, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии планирует рост ВВП в 2021 году на 1,8% и нулевой его рост в 2020-м, сообщил 1 октября премьер-министр постсоветской республики Роман Головченко.

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"Рост экономики в следующем году запланирован на уровне 101,8%, при том что мы планируем сохранить ВВП текущего года на уровне 100%», — заявил 1 октября на заседании президиума совмина Белоруссии его председатель.

При обосновании отказа от ранее заявленных возможностей нарастить ВВП Белоруссии в 2020 году на 2,8% (что утверждено указами Александра Лукашенко), Головченко привёл такое оправдание: «За прошедшие несколько недель существенно изменились оценки развития мировой экономики, стран — торговых партнеров Белоруссии, цены на конъюнктурные товары, курсов валют и неопределенность их динамики».

Головченко сообщил также, «что потери из-за внешних факторов, на которые мы не можем влиять, оцениваются порядка 380 млн бел.руб.» ($146 млн).

«На погашение государственного долга в 2021 году будет направлено 4,9 млрд белорусских рублей ($1,9 млрд). В том числе на погашение государственного долга — 4,2 млрд белорусских рублей, внутреннего — 700 млн белорусских рублей», — сообщил премьер-министр Белоруссии

Напомним, согласно официальному прогнозу, ВВП Белоруссии в 2020 году вырастет на 2,8%, экспорт товаров и услуг — на 3,6%, производительность труда по ВВП — на 2,6%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 2,4%, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составит 1% к ВВП, а инфляция не превысит 5%.

«В белорусском правительстве рассчитывают выполнить задачи, поставленные главой государства, и как минимум сохранить ВВП на уровне 2019 года. Для таких прогнозов есть обнадеживающие предпосылки», —заверял 23 июля председатель правительства постсоветской республики Роман Головченко. Тогда же он анонсировал рост ВВП на 3,5% в 2021 году.