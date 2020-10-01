Москва, 1 октября, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за период с 22 по 28 сентября выросла на одну копейку и достигла 45,76 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Павел Редин ИА Красная Весна Бензоколонка

Дизельное топливо за этот же период подорожало в среднем на две копейки — до 48,04 рубля за литр.

По состоянию на 28 сентября средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 43,17 рубля, марки АИ-95 — 46,93 рубля, марки АИ-98 — до 53,09 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 15 центрах субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Магадане — на 1,1%, в Петропавловске-Камчатском — на 1%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в четырёх региональных центрах. Наиболее существенно он подешевел в Мурманске — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены бензин за неделю в среднем не изменились.