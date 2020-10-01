Чебоксары, 1 октября, 2020, 18:43 — ИА Регнум. В Чувашии страховые пенсии по старости получают 317,6 тыс. человек. Об этом сообщает региональное отделение ПФР 1 октября, в Международный день пожилых людей. В республике средний размер пенсии по старости — 14,7 тыс. рублей, что в 1,9 раза превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленного в республике за II квартал 2020 года (7939 рублей).

Дарья Антонова ИА REGNUM

Около 18,1% пенсионеров продолжают работать, получая пенсию. Работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа пенсии пересчитываются.

Среди пожилых людей немало инвалидов, есть участники Великой Отечественной войны, вдовы защитников Родины, блокадники, узники концлагерей — им как федеральным льготникам Пенсионный фонд устанавливает ежемесячные денежные выплаты. В Чувашской Республике сегодня 97,3 тыс. федеральных льготников. Средний размер ежемесячной денежной выплаты составляет 2,5 тыс. рублей.