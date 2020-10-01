Тбилиси, 1 октября, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Первым номеров в избирательном списке грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» значится актёр Вахтанг Кикабидзе, сообщила 1 октября журналистам депутат этой партии Тинатин Бокучава.

Okras Вахтанг Кикабидзе

Бокучава «Первым номером в списке идет Буба Кикабидзе».

Напомним, «Единое национальное движение» основано бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили. Выборы в грузинский парламент намечены на 31 октября 2020 г.