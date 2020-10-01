Москва, 1 октября, 2020, 18:25 — ИА Регнум. Цена на нефть будут расти вместе с восстановлением мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Вероятно, цены на нефть будут постепенно восстанавливаться вслед за восстановлением мировой экономики. Однако в ближайшие годы они вряд ли восстановятся до 63 долларов за баррель марки Urals, сложившейся в среднем за 2019 год. Прогноз правительства РФ предусматривает изменение цен на нефть в 2021—2023 гг. в диапазоне 45,3−47,5 долларов за баррель нефти марки Urals. Скорее всего, это наиболее вероятный сценарий», — считает Абрамов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что цены на нефть могут упасть до 30−35 долларов.