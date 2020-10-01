Калуга, 1 октября, 2020, 18:31 — ИА Регнум. Из Калуги в Воронежскую область 1 октября отправился сводный отряд территориального пожарно-спасательного гарнизона. Калужане вместе со своими коллегами из других регионов окажут помощь в ликвидации природных пожаров, угрожающих населенным пунктам. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Калужские огнеборцы окажут Воронежской области помощь в борьбе с лесными пожарами

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В сводный отряд, который возглавил начальник пожарно-спасательной части Калужской области Павел Шагов, вошли 20 специалистов, также восемь единиц техники, в том числе пять автоцистерн, пожарная насосная станция, пожарный рукавный автомобиль и автомобиль технического сопровождения.

Общая протяженность маршрута составит порядка 500 км.