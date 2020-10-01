Вашингтон, 1 октября, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Министерство юстиции США призвало страны ЕС забрать из Сирии своих граждан, которые воевали на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 1 октября сообщает агентство Reuters.

Freedom House Сирийские боевики

Ведомство призвало Евросоюз «взять ответственность за своих граждан, которые уехали, чтобы взяться за оружие в поддержку господства ненависти и нетерпимости».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 американских граждан, которые воевали в Сирии и Ираке на стороне «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и попали в плен курдских отрядов, ранее были переданы в США.

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