Приштина, Сербия, 1 октября, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Профессор кафедры прав человека Йельского университета Джеймс Силк 1 октября обратился к премьер-министру Косово Авдулле Хоти, послу США в Косово Филипу Коснетту, представителю Государственного департамента США по Западным Балканам Мэттью Палмеру с письмом, в котором назвал неправомочным решение МВД Косово отказать в продлении вида на жительство для советника бывшего премьер-министра Косово Альбина Курти по вопросам прав человека Тьенму Ма.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, профессор Силк высказал «глубокую озабоченность» в связи с продолжительными усилиями правительства Косово по выдворению Тьенму Ма из края на фоне пандемии COVID-19.

По словам юриста, это может рассматриваться как попытка отомстить правозащитнику за его работу, что ставит крест на прогрессе Косово на пути к демократии и установлению верховенства права, а также является явным нарушением Декларации ООН о защитниках прав человека. По словам Силка, действия правительства Косово составляют основу для расследования Специальным докладчиком ООН по ситуации с правозащитниками.

Тьенму Ма является гражданином США. До назначения на пост советника Курти работал в составе комиссии, занимавшейся расследованием выдачи силовыми структурами Косово семерых последователей Фетхуллаха Гюлена турецким властям.