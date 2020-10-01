Ереван, 1 октября, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Артиллерийские бои продолжаются в Нагорном Карабахе, написал 1 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанская армия

Степанян «Инициатива на фронте находится в руках армянских вооруженных сил».

По его словам, армии Армении и Нагорного Карабаха подавляют боевые точки противника.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, три журналиста ранены в Нагорном Карабахе: двое — из Франции, один — из Армении.