Москва, 1 октября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что возобновившийся рост новых случаев заражения коронавирусом в столице нельзя назвать второй волной эпидемии. Об этом он заявил 1 октября в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

"Второй волны как таковой нет. Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболели. Так вот этого нет», — сказал он.

Напомним, Сергей Собянин в течение последнего месяца уже неоднократно заявлял о том, что в России нет второй волны коронавируса. По его мнению, в действительности речь идёт о прохождении первой волны в отдельных регионах, тогда как другие регионы, включая Москву, уже прошли пиковые значения заболеваемости.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено уже более 295 тысяч случаев заражения, в том числе 2424 случая — за последние сутки, скончались 5254 пациента с COVID-19.