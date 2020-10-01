Лондон, 1 октября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть подешевели примерно на 5% в ходе торговой сессии 1 октября, нефть Brent опустилась к отметке $40 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту декабрьские фьючерсы Brent упали в цене на $1,99 (4,70%), до $40,31 за баррель. Диапазон Brent составляет $40,13−42,55 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI подешевели на $2,20 (5,47%), до $38,02 за баррель. Диапазон марки — от $37,86 до $40,45 за баррель.

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