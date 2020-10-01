Ярославль, 1 октября, 2020, 17:35 — ИА Регнум. В Ярославле началась вакцинация добровольцев от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Момент вакцинации

Прививку от коронавируса делают российской вакциной «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В Ярославле пройти вакцинацию решились 40 человек, большая часть из них — сотрудники станции скорой помощи, инфекционных отделений больниц и специалисты из поликлиник. Сама процедура проходила в больнице №2 города Ярославля.

«Выделен отдельный кабинет для вакцинации, кабинет для осмотра перед ее проведением, приобретены холодильные установки и термоконтейнеры, которые необходимы для соблюдения условий транспортировки вакцины. Сотрудники подготовлены, прошли обучение и имеют все необходимые допуски для работы с данной вакциной», — рассказал главный врач больницы №2 Сергей Давлетов.

Yarregion.ru Вакцина «СпутникV»

Как ранее сообщало ИА REGNUM пробная партия «СпутникаV» пришла в Ярославскую область в середине сентября. Второй этап вакцинации пройдет через 21 день после прививки. В течение трех недель за добровольцами будут наблюдать врачи-инфекционисты. При хорошем самочувствии привитые медики не будут уходить на самоизоляцию и продолжат исполнение своих обязанностей.