Подгорица, 1 октября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович в интервью каналу N1 подтвердил, что не уйдет в отставку с поста президента государства, и что он будет использовать свой мандат до конца.

Predsjednik.me Мило Джуканович

«На этих выборах не решали, кто будет президентом Черногории. У меня очень твердое намерение использовать свой мандат до конца на благо государства, которое я возглавляю», — отметил Джуканович.

Говоря об итогах последних парламентских выборов в этой стране, Джуканович сказал, что возглавляемая им Демократическая партия социалистов до сих пор остается самой сильной партией в Черногории.

«Речь идет не о падении. В 2018 году я был избран президентом Черногории на прямых выборах с 54 процентами поддержки и мандатом, который продлится немногим менее трех лет. После тридцати лет правления Демократическая партия социалистов вместе со своими партнерами по коалиции получила на один мандат меньше, чем новое парламентское большинство. Произошло нечто обычное в демократических обществах», — сказал Джуканович.

Он сказал, что принимает волю граждан и не будет препятствовать формированию нового правительства.