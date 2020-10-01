Таллин, 1 октября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Эстония и США обсудили возможности быстрой доставки войск НАТО в Прибалтику для сдерживания России, сообщает 1 октября пресс-служба министерства обороны Эстонии.

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Уточняется, что «быстроту переброски» войск обсуждали в Таллине министр обороны Эстонии Юри Луйк и командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Кристофер Дж. Каволи.

«На встрече была обсуждена деятельность России и исходящие из этого угрозы. Совместно было подчеркнуто, что очень важно обеспечить США и другим союзникам возможность быстрой доставки своих войск и средств обеспечения в регион Балтии», — указано в сообщении пресс-службы министерства обороны Эстонии.

При этом военное ведомство Эстонии отметило, что американский генерал посетил военный городок в Тапа и изволил похвалить местных военных за предоставляемые возможности для тренировок военных НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон активно наращивает своё военное присутствие в Прибалтике, регулярно проводя в регионе различные учения. Напомним, в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы регулярно появляются самолёты-разведчики НАТО и стратегические бомбардировщики США B-1 и B-52.