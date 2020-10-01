Москва, 1 октября, 2020, 17:26 — ИА Регнум. В РФ можно не ждать ажиотажного спроса на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. ПлехановаОльга Лебединская. Так она прокомментировала данные Росстата, согласно которым в стране сохраняется нулевая инфляция.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Методология Росстата по еженедельной оценке индекса потребительских цен соответствует всем международным рекомендациям, и нет смысла ее оспаривать. Но в тоже время говорить о нулевой инфляции опрометчиво, так как индекс потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается по хотя и достаточно широкому, но ограниченному кругу товаров (всего 65 позиций). Поэтому потребители будут все равно замечать инфляцию, приобретая товары, не входящие в перечень товаров-представителей», — сказала она.

Как подчеркнула Лебединская, начало второй волны пандемии уже показало, что ажиотажного спроса на продукты питания не будет, и, следовательно, вклад в ИПЦ инфляции спроса будет минимален.

«Драйвером роста индекса потребительских цен будет инфляция издержек, одним из факторов которой является обесценение национальной валюты», — добавила Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за период с 22 по 28 сентября в среднем не изменились, как и неделей ранее.