Обнинск, Калужская область, 1 октября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. В преддверии Дня пожилых людей сотрудники следственного отдела по городу Обнинску СК России навестили пенсионерку, находящуюся в трудной жизненной ситуации. Об этом 1 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru В преддверии Дня пожилых людей следователи навестили пенсионерку.

Пожилая женщина является опекуном шестилетнего внука, одна воспитывает мальчика, так как ребёнок остался сиротой. Кроме того, у пенсионерки и ребенка имеются проблемы со здоровьем. Следователи передали женщине угощения, а также обсудили вопросы оказания содействия в решении проблем, связанных с воспитанием и обучением мальчика. Жительница Обнинска была рада вниманию и поблагодарила за заботу и помощь.

Ежегодно в Калужской области адресатами общественной помощи становятся более 50 тысяч пожилых людей. 1 октября, в день пожилого человека, в Малоярославце на улицы вышли волонтёры школы № 4 и муниципального центра культуры и отдыха «Огонёк». Они поздравляли пожилых горожан и вручали им поздравительные открытки со словами уважения. В Медыни организовали концерты для проживающих в Центре медико-социального ухода «Милосердие» и доме-интернате для пожилых людей и инвалидов «Двуречье».