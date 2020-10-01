Минск, 1 октября, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Белоруссии в 2021 году потратит 4,2 млрд белорусских рублей (около $1,6 млрд) на погашение внешнего государственного долга. Об этом 1 октября сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.

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«На погашение государственного долга будет направлено 4,9 млрд рублей, в том числе 4,2 млрд — на погашение внешнего госдолга, 700 млн рублей — внутреннего», — сказал он на заседании президиума правительства.

Белорусский премьер также сообщил, что прямые потери республики от «внешних факторов, на которые невозможно повлиять», в предстоящем году могут составить порядка 380 млн белорусских рублей (около $146 млн).