Москва, 1 октября, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состояниюна 25 сентября составил $580,7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

На 18 сентября международные резервы страны составляли $590,9 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $10,2 млрд, или на 1,7%.

В комментарии регулятора отмечается, что падение показателя произошло «в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки».

На начало сентября, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $438,06 млрд, специальные права заимствования — $6,89 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,88 млрд, монетарное золото — $144,59 млрд.