Челябинск, 1 октября, 2020, 16:35 — ИА Регнум. В Челябинске неотложка приехала к инвалиду менее чем через три часа после вызова. Об этом заявили журналистам в горздраве, комментируя публикации в СМИ о многодневном ожидании бригады.

Artem Svetlov Скорая помощь

Вызов поступил вечером 26 сентября в 19:59 по местному времени. А уже в 23:52 на станцию скорой помощи был передан вызов на перевозку данного гражданина на компьютерную томографию. 28 сентября его мать два раза связывалась с диспетчерами. Ей объясняли ситуацию в городе и обещали, что вызов обслужит первая освободившаяся бригада. А 23:33 она сняла заявку, потому что пациента уже увезли на КТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в местных СМИ прошла информация о том, что гражданин якобы ждал медиков пять суток. Отметим, его увёз на КТ знакомый. Исследование выявило поражение лёгких. Также у мужчины обнаружили коронавирус.