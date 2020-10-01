Ватикан, 1 октября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майкл Помпео, приехавший в Рим, обсудил с главой правительства Ватикана кардиналом Пьетро Паролином позиции в отношениях с Китаем, а также ситуацию на Кавказе и на Ближнем Востоке, сообщает 1 октября руководитель пресс-службы папского престола Маттео Бруни.

Gage Skidmore Майк Помпео

По его словам, «беседа прошла в атмосфере взаимного уважения и продлилась 45 минут».

«Обсуждалась также ситуация в зонах конфликтов, особенно на Кавказе, на Ближнем Востоке, а также обстановка в Восточном Средиземноморье», — пояснил Бруни.

Отмечено, что встреча Помпео с Папой Римским Франциском не предусматривалась изначально, так как он не принимает никаких политиков в преддверии выборов.