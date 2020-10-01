Варшава, 1 октября, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Польский информационно-аналитический портал wPolityce. pl провел исследование политических предпочтений поляков с использованием социологических методов. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Pis.org.pl Заявление премьер-министра М. Моравецкого для СМИ

Так, по результатам исследования, правящая коалиция «Объединенные правые» имеют поддержку в 42% (на 2% больше по сравнению с прошлой неделей), оппозиционная либеральная «Гражданская коалиция» популярны у 25% опрошенных (популярность снизилась на 2% по сравнению с недельной давностью), за левых готовы отдать свои голоса 11% (их популярность снизилась на 4%).

Избирательный порог для прохода в парламент также преодолела партия «Конфедерация», за которую могут проголосовать 9% респондентов (столько же было по итогам исследования на прошлой неделе), а у «Польской крестьянской партии» поддержка оказалась в размере 7% (выросла на 2%).

Опрос проводился с использованием метода CAWI (Computer Assisted Web Interview) в интернете. Исследователи узнали мнение у людей из разных социальных, половых и возрастных групп. Всего в опросе приняли участие 1067 человек, мероприятие было проведено 25−28 сентября 2020 года.