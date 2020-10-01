Калмыкия получила тестовую партию вакцины от коронавируса
Элиста, 1 октября, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Республика Калмыкия получила пробную партию вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 1 октября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцина
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Тестовые экземпляры приняты для отработки логистики доставки вакцины в медучреждения республики. Это связано с особенностями перевозки и хранения, в частности, строгим температурным режимом.
Бесплатную вакцину в первую очередь получат те, кто находится в зоне риска и на передовой борьбы с коронавирусом.