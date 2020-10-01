Ереван, 1 октября, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, ставшего главой комитета по реформам на Украине, лишили степени почетного доктора Ереванского государственного университета (ЕГУ). Об этом 1 октября написал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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«Ученый совет Ереванского государственного университета единогласно проголосовал за лишение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора», — написал глава ведомства.

Накануне он сообщил, что обратится в ЕГУ с предложением о лишении бывшего грузинского лидера почетного звания. Это министр объяснил тем, что Саакашвили поддержал Баку в действиях, направленных «против права на жизнь наших соотечественников».

Стоит отметить, что ранее Саакашвили, когда начались масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, заявил о своей поддержке территориальной целостности Азербайджана.