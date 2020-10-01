Луганск, 1 октября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Пожары, бушующие на подконтрольной Украине территории ЛНР, спровоцировали боевики ВСУ для того, чтобы скрыть незаконную вырубку леса. Об этом заявил 1 октября на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

По его словам, боевики 30-й бригады ВСУ проводили незаконную вырубку леса в районе населённого пункта Золотое.

«26 сентября Гараз (командующий бригадой полковник Иван Гараз — ИА REGNUM), узнав о приезде комиссии центрального органа исполнительной власти по вопросам лесного хозяйства в Луганскую область, приказал подчинённым скрыть свои преступные действия поджогом территории», — рассказал Мазейкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не следует связывать пожары с боевыми действиями в регионе.