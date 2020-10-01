Новосибирск, 1 октября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Держателям бесконтактных карт «Мир» предоставили скидку на проезд в новосибирском метрополитене. Льготы будут действовать с 1 октября до 31 декабря 2020 года.

Mil.ru Карта «Мир»

«Сэкономить на проезде жители и гости города могут посредством оплаты бесконтактной банковской национальной платежной картой «МИР» в одно касание прямо на турникете. Скидка составляет шесть рублей», — уточнили в метрополитене.

Отмечается, что скидкой могут воспользоваться держатели бесконтактных карт «Мир» любого банк.