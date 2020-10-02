Москва, 2 октября, 2020, 06:35 — ИА Регнум. Кто лучше обеспечит выполнение амбициозных планов по развитию России — народ, из которого будет выжата «копеечка», или добывающие и перерабатывающие природные ресурсы корпорации? Судя по дружному «не хочу» от корпораций, раскошелиться придется народу. Или всё-таки есть надежда на другой исход? Об этом рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Крупные компании, такие как «Фосагро», «Еврохим», «Уралкалий», «Норникель», НЛМК и «Русал», объясняли Минфину свое нежелание платить налог с коэффициентом 3,5 очень просто, говоря о том, что такая мера поставит крест на их планах развития. В докоронавирусный период, если эта тема обсуждалась, то шумихи вокруг нее не возникало.

А вот теперь в желании «напрячь» российские компании появляются новые нотки, ведь вокруг свирепствует коронавирус, а вместе с ним заостряется и вопрос — не пора ли сырьевикам направить свои крупные финансовые ресурсы на борьбу с эпидемией? Только вот очень резко в создавшихся условиях нажимать на добывающие компании не стоит, хотя они и побогаче многих. Какими бедами может грозить излишне ретивое потряхивание накоплениями российских сырьевиков?

Читайте статью Галины Смирновой «Рентный коэффициент Минфина убьет леопарда?».