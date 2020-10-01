Луганск, 1 октября, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Ежедневно более 600 жителей ЛНР получают российский паспорт по упрощённой процедуре. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел, начальник полиции общественной безопасности МВД республики Михаил Параскеев, сообщил 1 октября «Луганский информационный центр».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Российские паспорта

«Ежедневно более 600 граждан доставляются в пункты выдачи паспортов РФ в Ростовской области. В городе Новошахтинске состоялась юбилейная выдача 150-тысячного паспорта жителю города Петровское», — рассказал он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник добавил, что всего на данный момент гражданами России стали более 150 тыс. человек.

По его словам, поток желающих получить российский паспорт со временем не уменьшается. Пасечник также пообещал сделать процесс получения российского гражданства максимально удобным для жителей ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр правительства Украины Дмитрий Дубилет признал, что Украине не очень хорошо удаётся переманивать к себе специалистов из Белоруссии.