Минск, 2 октября, 2020, 04:53 — ИА Регнум. Борьба белорусского МВД с массовыми беспорядками, которые идут нога в ногу с массовыми протестами, зачастую вызывает недоумение у наблюдателей. О том, как можно «подавлять» протест, гарантированно получая его последующий рост, рассуждает автор ИА REGNUMФёдор Яковлев.

ИА REGNUM Манифестация в Минске

Один из самых показательных моментов в борьбе белорусских правоохранителей с манифестантами заключается в том, что ни неотвратимости наказания, ни его адекватности совершенным проступкам в делах с манифестантами нет. Выхватывать из многотысячных манифестаций менее одного процента и после долгих разбирательств ограничивать наказание небольшим штрафом, значит гарантированно готовить продолжение противостояния в увеличенном масштабе.

Но приведенный пример еще не из самых абсурдных, ведь люди, которые неоднократно нарушали белорусский закон, могут запросто бахвалиться этим в соцсетях и продолжать избегать наказания. Тем более неуместными на этом фоне выглядят случаи превышения необходимых мер, всех этих пыток и избиений. Выдающийся непрофессионализм, который демонстрируют белорусские спецслужбы может вылиться в шквал все более крупных имиджевых потерь для власти Белоруссии. Тем более, что на той стороне в качестве режиссеров протеста работают подтвердившие свою квалификацию профессионалы. Кто они и чего можно ждать в ближайшем белорусском будущем?

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