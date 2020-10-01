Астана, 1 октября, 2020, 15:33 — ИА Регнум. В Казахстане с начала пандемии от COVID-19 скончались 182 медицинских работника. Об этом 1 октября заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

По его словам, среди медиков выявлено 12 830 случаев заражения коронавирусом, в том числе 8 339 — при исполнении профессиональных обязанностей.

Цой добавил, что комиссии рассмотрели почти все случаи и подтвердили 67%. Компенсацию получили 3454 медработника, сказал Цой. Заявление на получение компенсации написали родственники 58 медиков, умерших от COVID-19.

Отметим, по состоянию на 1 октября в Казахстане скончались 1725 пациентов с коронавирусом. Таким образом, на долю медиков приходится 10,6% случаев с летальным исходом.

Читайте также: Казахстан сократит частоту авиарейсов в Турцию