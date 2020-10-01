Судак, Крым, 1 октября, 2020, 15:27 — ИА Регнум. С мастер-классом «Сервис в регионе» на молодёжном форуме «Таврида» выступила финалистка конкурса «Мастера гостеприимства» Галина Позднякова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября сообщают в пресс-службе мероприятия.

Пресс-служба «Тавриды» Встреча с Галиной Поздняковой

Спикер рассказала, как выстроить качественный сервис в регионах в современных условиях. В рамках мастер-класса участники встречи разобрали, как формируются ожидания гостей, какие возникают потребности у посетителей и как предугадывать их желания. По мнению Галины Поздняковой, чтобы в стране повысилось качество сервиса, нужно в первую очередь обучать и развивать людей, которые работают в сфере гостеприимства.

Кроме того, финалистка «Мастеров гостеприимства» поделилась впечатлениями о форуме «Таврида»:

"Антишкола на «Тавриде» дала четкое понимание, что и почему делать дальше. Это уникальное пространство, проект, где ребята с разным профессиональным бэкграундом могут реализовывать себя. Есть только одно условие — у вас должно быть желание что-то сделать, горящие глаза. Тут вам дают все возможности для самореализации: лекции невероятных спикеров, мастер-классы от людей с огромным опытом, нетворкинг, обратную связь по вашим идеям — и все это бесплатно. Когда мне было 18−20 лет, о подобном мероприятии я только могла мечтать. Хочется, чтобы как можно больше людей узнавали про такие проекты, ведь благодаря ним понимаешь, что Россия — это действительно страна возможностей, нужно только проявлять инициативу и действовать!» Галина Позднякова

Напомним, на «Тавриде» также выступил лётчик-космонавт Михаил Корниенко. Он поделился с участниками форума своим опытом, а также рассказал об особенностях быта в космосе.